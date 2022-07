FCC-commissaris noemt TikTok ernstige dreiging voor nationale veiligheid

TikTok vormt een ernstige dreiging voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten en er zijn dringend maatregelen nodig om dit tegen te gaan, waaronder het terugdringen van het gebruik van de app op militaire basissen, zo stelt Brendan Carr, commissaris bij de Amerikaanse toezichthouder FCC. Vorige maand vroeg Carr al in een brief aan Apple en Google om TikTok uit hun appstores te verwijderen (pdf).

Carr getuigde vorige week voor een subcommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, waar hij uitgebreid voor TikTok waarschuwde. Volgens de FCC-commissaris is TikTok een wolf in schaapskleren. "In de kern functioneert TikTok als een geraffineerde surveillancetool die grote hoeveelheden persoonlijke en gevoelige data verzamelt." Ondanks het verzamelen van data is TikTok ook onder Amerikaanse militairen populair, die onder andere beelden van barakken en militaire installaties delen.

Carr wijst ook naar verschillende berichten dat gegevens van Amerikaanse gebruikers niet goed zijn beschermd en er vanuit China toegang tot alle data is. "Deze recente berichten zijn alleen maar een toevoeging aan het overweldigende bewijs dat TikTok een ernstige dreiging voor de nationale veiligheid vormt", liet de FCC-commissaris in zijn getuigenis weten.

Inmiddels hebben verschillende onderdelen van het Amerikaanse leger en inlichtingendiensten vanwege de nationale veiligheid de aanwezigheid van TikTok op werktelefoons verboden. Ook hebben overheidsfunctionarissen militairen opgeroepen om de app van hun privételefoons te verwijderen. Toch is TikTok nog altijd op de privétoestellen van veel militairen aanwezig, merkte Carr op.

De FCC-commissaris had Apple en Google in zijn brief van 24 juni gevraagd om voor 8 juli met een reactie op het verwijderverzoek te komen, maar heeft nog altijd geen reactie ontvangen. "Hoewel ik nog steeds wacht op antwoord van Google en Apple, is er geen reden dat we onze nationale veiligheid moeten laten afhangen van de keuze van deze bedrijven om het juiste te doen als het om TikTok gaat. De overheid moet nu in actie komen."

Carr wil dat er verschillende onderzoeken naar TikTok worden gestart en al gaande onderzoeken afgerond. Verder moet TikTok een overzicht geven van de data van Amerikaanse gebruikers die vanuit China is benaderd en moet het gebruik van TikTok op Amerikaanse legerbasissen worden aangepakt. Die maatregelen moeten verder gaan dan een verbod van de app op werktelefoons, aldus de FCC-commissaris (pdf).

TikTok laat in een reactie aan Bloomberg weten dat de claims van Carr over de app lijken te zijn gebaseerd op verouderde informatie, een verkeerde interpretatie van het privacybeleid en onnauwkeurige berichtgeving van BuzzFeed.