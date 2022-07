Hackerkamp May Contain Hackers van start in Zeewolde

Vandaag is hackerkamp May Contain Hackers van start gegaan in Zeewolde. Vijf dagen lang zullen op het campingterrein van het Scoutinglandgoed meer dan 250 lezingen, presentaties en demonstraties over allerlei onderwerpen worden gegeven. Van hacktivisme, stalkerware, het kraken van elektronische sloten en cryptografie, tot hacking the planet, het reverse engineeren van de Albert Heijn-app en chiptune op GameBoys, het passeert allemaal de revue.

MCH2022 volgt op een reeks soortgelijke evenementen die sinds 1989 elke vier jaar worden georganiseerd. Het begon met de Galactic Hacker Party (1989), gevolgd door Hacking at the End of the Universe (HEU 1993), Hacking in Progress (1997), Hackers at Large (HAL 2001), What The Hack (2005), Hacking at Random (2009). Observe. Hack. Make. (2013) en Still Hacking Anyway (2017).

De organisatie verwacht dat tussen de 3500 en 4200 mensen MCH2022 zullen bezoeken. Voor wie het evenement niet kan bijwonen zullen bijna alle sessies op de drie hoofdpodia live worden gestreamd. Opnames zullen later via media.ccc.de beschikbaar komen.