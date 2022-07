Nederlands energiebedrijf via e-mailfraude voor 1,3 miljoen euro opgelicht

Een niet nader genoemd Nederlands energiebedrijf is door middel van e-mailfraude voor een bedrag van ruim 1,3 miljoen euro opgelicht. In de zaak is een 50-jarige inwoner uit Bergen op Zoom aangehouden. Het energiebedrijf ontving een e-mail die van een leverancier afkomstig leek en waarin werd verzocht om een rekeningnummer aan te passen.

Vervolgens maakte het energiebedrijf een openstaand bedrag naar deze rekening over. Volgens de politie ging het om een bedrag van ruim 1,3 miljoen euro. De exacte rol van de verdachte in dit proces wordt nog nader onderzocht. Na de aanhouding is beslag gelegd op panden van de verdachte. Daarnaast is beslag gelegd op een auto, een groot geldbedrag en een duur horloge.

Het energiebedrijf is slachtoffer geworden van Business Email Compromise (BEC). Bij BEC, waar ook ceo-fraude onder valt, weten aanvallers via bijvoorbeeld phishing of zwakke of hergebruikte wachtwoorden toegang tot e-mailaccounts te krijgen. Via de gekaapte accounts, maar ook door gebruik te maken van gespoofte e-mailadressen of typosquatting, waarbij ze domeinen registreren die op die van een legitieme organisatie lijken, sturen de aanvallers malafide e-mails.

Zo doen de oplichters zich bijvoorbeeld voor als leverancier en verzoeken afnemers om betalingen naar andere rekeningen over te maken, of wordt de financiële administratie van een aangevallen organisatie verzocht om bepaalde facturen te betalen, waarbij het geld moet worden overgemaakt naar door de aanvallers opgegeven rekeningen. De door BEC veroorzaakte schade bedroeg tussen juni 2016 en december 2021 ruim 43 miljard dollar, aldus de FBI afgelopen mei.