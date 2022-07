Kamer wil opheldering over aan criminelen uitgegeven paspoorten

In de Tweede Kamer zijn vragen aan minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid gesteld over ambtenaren die op bestelling paspoorten aan criminelen verstrekten en daarbij pasfoto's van onschuldige burgers gebruikten. Staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering liet onlangs aan de Tweede Kamer weten dat het criminelen bij diverse gemeenten lukt om valselijk opgemaakte, authentieke Nederlandse paspoorten te verkrijgen.

"Corrupte ambtenaren leveren in ruil voor geld paspoorten op bestelling", aldus Van Huffelen in een brief over de aanpak van identiteitsfraude. Volgens de staatssecretaris bevatten de systemen voor het uitgeven van paspoorten "structurele fouten". De corrupte ambtenaren in kwestie maken gebruik van hun kennis van en toegang tot het aanvraag- en uitgifteproces van identiteitsdocumenten dat bij gemeenten wordt gebruikt. Het gaat bijvoorbeeld om het invoeren van valse identiteitsgegevens en het gebruiken van pasfoto’s van andere mensen die een gelijkenis hebben met degene die het paspoort gebruikt.

"Zijn de Nederlanders wier foto’s zijn gebruikt geïnformeerd over de gepleegde activiteiten? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet? Welke stappen zijn verder gezet om getroffen Nederlanders te ondersteunen?", zo vragen VVD-Kamerleden Rajkowski en Michon-Derkzen aan de minister. Ook willen ze weten hoeveel onrechtmatige identiteitsbewijzen er zijn uitgegeven. Yesilgöz moet verder duidelijk maken of de ‘korte termijn’ maatregelen die worden voorgesteld in de brief, zoals het vier ogen principe, per direct worden ingevoerd.

Ook Van Haga van Groep Van Haga wil opheldering van de minister. "Wat gaat u doen tegen het feit dat de afgelopen tien jaar structureel fouten zijn gemaakt in de uitgifte van paspoorten?", wil het Kamerlid weten. Van Haga wil ook dat de minister aangeeft wat zij gaat doen tegen het niet volgen van de paspoortprocedures door gemeenten en met welk plan het gecreëerde "paspoortwalhalla voor zware criminelen" zal worden bestreden. Yesilgöz heeft drie weken om de vragen te beantwoorden.