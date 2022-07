Politie laat door personeelstekort vooral aangiften van cybercrime liggen

Politie laat door een tekort aan personeel vooral aangiften van cybercrime liggen. Die worden vaak als kansloos ingeschat, bijvoorbeeld omdat de daders in het buitenland zitten en daar niet aangepakt kunnen worden, zo meldt de NOS. Bijna 32.000 zaken werden vorig jaar vroegtijdig beëindigd door het personeelstekort.

Verder werden er nog eens 26.000 zaken niet behandeld omdat ze volgens de politie niet kansrijk genoeg waren. Bij de beslissing of een zaak in behandeling wordt genomen maakt politie gebruik van criteria die door het Openbaar Ministerie zijn opgesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanwezigheid van aanknopingspunten die naar een verdachte kunnen leiden, en of de tijd en energie die een onderzoek kost in verhouding staan met het misdrijf.

Van de cybercrimezaken die de politie onderzocht kon in slechts zes procent van de gevallen een verdachte worden aangehouden. Behalve de zaken die bij voorbaat niet in behandeling worden genomen, wordt ook een groot deel in een later stadium afgewezen, bijvoorbeeld doordat er toch te weinig aanknopingspunten zijn.