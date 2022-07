Italiaanse overheid ontkent datadiefstal bij fiscus door ransomwaregroep

Nationaal Cyber Security Centrum

In een Agile Scrum team draag je T-shaped bij aan de realisatie en het beheer van het Portaal voor ontsluiting van NCSC data, producten en diensten aan de markt. Maar je bent ook inzetbaar of onderdeel van andere projecten zoals IAM, Beveiligingsadviezen of het maken en onderhouden van data-pipelines.