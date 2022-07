Vpn-provider Mullvad biedt fysieke activatiecodes aan op Amazon

Fysieke activatiecodes van vpn-provider Mullvad zijn voortaan ook te koop via de webwinkels van Amazon, zo heeft het bedrijf aangekondigd. Mullvad laat gebruikers op verschillende manieren voor de vpn-dienst betalen, waaronder cryptovaluta, iDeal, contant geld, creditcard en activatiecodes.

De activatiecodes zijn zo ontworpen dat het niet mogelijk is voor derde partijen om een betaling aan een Mullvad-account te koppelen, wat de privacy van gebruikers ten goede moet komen, aldus de vpn-provider. Op dit moment zijn de fysieke activatiecodes alleen in de Amerikaanse en Zweedse webshops van Amazon beschikbaar. Mullvad is echter van plan om die ook in andere webwinkels van Amazon aan te bieden, waaronder Nederland en Duitsland.