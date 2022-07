Fraudehelpdesk ziet aantal slachtoffers van WhatsAppfraude verder afnemen

Het aantal Nederlanders dat slachtoffer is geworden van WhatsAppfraude en dit meldde bij de Fraudehelpdesk is verder afgenomen. Dat blijkt uit cijfers die de organisatie met Security.NL deelde. In 2020 ontving de Fraudehelpdesk meer dan twaalfduizend meldingen van mensen die via WhatsApp door een oplichter waren benaderd en zich voordeed als vriend of familielid en om geld vroeg. Ruim dertienhonderd mensen maakten uiteindelijk geld over voor een totaalbedrag van 3,9 miljoen euro.

In 2021 kwamen er bij de Fraudehelpdesk 8500 meldingen van WhatsAppfraude binnen, waarvan 635 van slachtoffers die geld naar de oplichters hadden overgemaakt. Het gemelde schadebedrag bedroeg 2,5 miljoen euro. Dit jaar lijkt de daling verder door te zetten. Tot 1 juli van dit jaar lieten 2200 mensen aan de Fraudehelpdesk weten dat ze via WhatsApp door een fraudeur waren benaderd. In 164 gevallen was de fraude succesvol, waarbij een totaalbedrag van 450.000 euro werd overgemaakt.

Bij de cijfers moet wel worden opgemerkt dat het hier alleen gaat om meldingen bij de Fraudehelpdesk. Sinds mei 2020 kunnen slachtoffers van WhatsAppfraude ook via politie.nl aangifte doen. Ook startte de politie eind 2020 een landelijke aanpak van deze fraudevorm. Begin deze maand liet minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid weten dat er wordt gekeken of een proef waarbij deurwaarders worden ingezet om het geld van slachtoffers bij internetoplichters terug te halen ook bij WhatsAppfraude kan worden toegepast.