Griekse oppositieleider en Europarlementariër doelwit Predator-spyware

De Griekse oppositieleider en Europarlementariër Nikos Androulakis is het doelwit geworden van een aanval met de Predator-spyware en heeft hier inmiddels aangifte van gedaan. Androulakis is leider van de Griekse socialistische partij Pasok. Hij ontving een bericht met een link, maar besloot die niet te openen. Tijdens een onderzoek naar spyware op de telefoons van Europarlementariërs werd de aanval opgemerkt, aldus Euractiv.

De door het bedrijf Cytrox ontwikkelde Predator-spyware is vergelijkbaar met de Pegasus-spyware van NSO Group en maakt het mogelijk om slachtoffers op afstand te bespioneren. Zo is het onder andere mogelijk om de microfoon en camera in te schakelen, sms- en chatberichten te lezen, bezochte websites te monitoren en de locatie van het slachtoffer te volgen. Ook het blokkeren van inkomende gesprekken is mogelijk.

Voor de verspreiding van de malware wordt gebruikgemaakt van kwetsbaarheden. Pasok heeft de regering om opheldering gevraagd en wil weten of het de spyware heeft aangeschaft en ingezet. In april van dit jaar werden al vanuit het Europees Parlement vragen aan de Europese Commissie gesteld over berichtgeving dat de Predator-spyware was gebruikt voor het bespioneren van een Griekse journalist.