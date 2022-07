Raad van State vernietigt AVG-boete VoetbalTV van 575.000 euro

Streamingdienst VoetbalTV van Talpa en de KNVB hoeft een boete van 575.000 euro die het van de Autoriteit Persoonsgegevens kreeg opgelegd voor het overtreden van de AVG niet te betalen, zo heeft de Raad van State geoordeeld. Volgens de Raad heeft de privacytoezichthouder de AVG-boete op onjuiste gronden opgelegd. VoetbalTV maakt gebruik van camera's die wedstrijden in het amateurvoetbal volautomatisch registreren. Ruim honderdvijftig amateurverenigingen laten hun wedstrijden via het platform filmen.

De Autoriteit Persoonsgegevens legde VoetbalTV eind 2019 de boete op omdat het platform met de opnames de privacy van betrokkenen zou schenden, waaronder minderjarige voetballers. De AVG staat het maken van de opnames alleen toe wanneer er een zogenaamd gerechtvaardigd belang is. Volgens de privacytoezichthouder heeft VoetbalTV alleen een commercieel belang en is dat onvoldoende om de beelden te mogen maken en uitzenden.

VoetbalTV stelde dat binnen de AVG een commercieel en gerechtvaardigd belang naast elkaar mogelijk zijn. Het bedrijf ging dan ook in beroep tegen de AVG-boete en kreeg eind 2020 gelijk van de rechter. "Het op voorhand uitsluiten van een bepaald belang als gerechtvaardigd belang, is in strijd met de Europese rechtspraak", zo oordeelde de rechter destijds.

Die stelde dat de Autoriteit Persoonsgegevens bij het onderzoek de verwerking van persoonsgegevens niet volledig had onderzocht. De toezichthouder was gestopt bij het vaststellen dat VoetbalTV geen gerechtvaardigd belang heeft. "Proportionaliteit en subsidiariteit hebben geen deel uitgemaakt van die beoordeling. Evenmin heeft verweerder in die fase van het onderzoek een belangenafweging gemaakt", aldus de rechter eind 2020.

Doordat het onderzoek niet volledig was uitgevoerd was er sprake van een onzorgvuldig genomen besluit. "De boeteoplegging kan daarom niet in stand blijven", ging de rechter verder. De Autoriteit Persoonsgegevens werd opgedragen om verder onderzoek te doen of het belang van VoetbalTV bij het opnemen en uitzenden van wedstrijden in overeenstemming is met de privacyregels.

De Autoriteit Persoonsgegevens ging in beroep tegen de uitspraak van de rechter. De Raad van Staat stelt nu dat het aan de organisatie die de persoonsgegevens verwerkt is om aan te geven wat haar belangen daarbij zijn en waarom de verwerking van die gegevens daarvoor noodzakelijk zijn. Het is vervolgens aan de Autoriteit Persoonsgegevens om te beoordelen wat de organisatie werkelijk doet, of dat overeenkomt met de gestelde belangen en of die belangen gediend worden door de gegevensverwerking en of die belangen gerechtvaardigd zijn.

Volgens de Raad van State heeft de AP bij de beoordeling ten onrechte niet alle belangen meegenomen die VoetbalTV aanvoerde. "Had de AP dat wel gedaan, dan had de autoriteit tot de conclusie moeten komen dat VoetbalTV niet uitsluitend een commercieel belang heeft bij het maken van beelden van voetbalwedstrijden", zo stelt de Raad van State.

Ook heeft de privacytoezichthouder niet beoordeeld of het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is en is er geen afweging gemaakt tussen de belangen van VoetbalTV aan de ene kant en de belangen van de betrokkenen aan de andere kant. "Om die reden is de boete dus onterecht opgelegd. Dat betekent dat VoetbalTV de boete niet hoeft te betalen", zo concludeert de Raad.