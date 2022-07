Microsoft begint met aangepaste verwerking van Windows-telemetrie

Microsoft is begonnen met het uitrollen van een aanpassing onder zakelijke Windowsgebruikers in de Europese Unie die de manier aanpast waarop Windows diagnostische gegevens verwerkt. De aanpassing geldt alleen voor systemen van Europese organisaties en bedrijven waar diagnostische data staat ingeschakeld.

Microsoft verzamelt diagnostische data van Windowssystemen om naar eigen zeggen problemen te verhelpen en Windows up-to-date, veilig en werkend te houden. Ook stelt Microsoft dat de data wordt gebruikt voor het verbeteren van Windows en gerelateerde Microsoft-producten en -diensten. Het gaat dan om apparaat-, batterij- en netwerkgegevens, maar ook informatie over de hardware, externe apparaten, Windowsversie en opslag van het systeem.

Onder druk van Europese privacytoezichthouders gaat Microsoft voor zakelijke gebruikers de dataverwerking van Windows-telemetrie veranderen. Het techbedrijf spreekt zelf van een grote aanpassing in de configuratie waarmee wordt aangegeven wie de dataverwerker van diagnostische data is. Op dit moment kunnen organisaties via policies per apparaat instellen dat zij de verwerker van telemetriegegevens zijn.

Deze policies zullen verdwijnen en er zal een organisatiebrede configuratie komen om "Microsofts rol in de dataverwerking" te bepalen. "We voeren deze aanpassing door om ervoor te zorgen dat diagnostische data voor alle apparaten binnen een organisatie op een consistente manier wordt verwerkt en in dezelfde geografische regio", aldus het techbedrijf. Zo wordt diagnostische data van Europese organisaties straks alleen in de EU verwerkt.

Microsoft is deze week begonnen om de aanpassing door te voeren in het Dev Channel van het Windows Insider programma. Elke Windows build met een versienummer na 25169 bevat de aanpassing. Het gaat hier echter om een versie waar de meeste organisaties niet mee werken. Voor Windowsversies buiten het Dev Channel, dat bedoeld is om nieuwe features te testen, zal Microsoft op een later moment met meer informatie komen. Op z'n vroegst zullen deze versies de aanpassing in het vierde kwartaal van dit jaar ontvangen.