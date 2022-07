Kamervragen over veiligheid van dna-gegevens in overheidsdatabases

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de veiligheid van dna-gegevens in databases die door de overheid zijn aangelegd en of er genetisch materiaal van Nederlanders bewaard is gebleven bij de afname van coronatesten. Het gaat bijvoorbeeld om de Nederlandse dna-databank voor strafzaken met het dna van veroordeelden.

Aanleiding voor de Kamervragen van FvD-Kamerlid Van Houwelingen zijn uitspraken van een Amerikaans congreslid. Die liet tijdens het Aspen Security Forum weten dat het mogelijk is om op basis van iemands dna biologische wapens te ontwikkelen waarmee de betreffende persoon kan worden aangevallen. Houwelingen wil nu van minister Kuipers van Volksgezondheid weten of het daadwerkelijk mogelijk is om dergelijke biowapens te ontwikkelen.

"Is het, gezien het feit dat grootschalige diefstal van data en persoonsgegevens schering en inslag is, denkbaar dat ook Nederlandse dna-gegevens bewaard door de Nederlandse Staat gevaar lopen, aangezien de Nederlandse Staat ook dna-gegevens van Nederlandse personen bewaart, bijvoorbeeld van veroordeelden? Kunt u de veiligheid van dna van Nederlanders garanderen?", vraat het FvD-Kamerlid verder.

Kuipers moet ook duidelijk maken of er genetisch materiaal bewaard is gebleven bij de afname van coronatesten in Nederland en wat het standaardprotocol is voor het verwerken van DNA. De minister heeft drie weken om met een reactie te komen.