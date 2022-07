OM gebruikt beelden verkeerscamera's voor onderzoek naar overtredingen

Het Openbaar Ministerie zal beelden afkomstig van camera's van Rijkswaterstaat gebruiken bij onderzoek naar overtredingen rond boerenprotestacties. "Het zal gebeuren bij incidenten op specifieke locaties waar zich ernstige strafbare feiten voordoen die de (verkeers)veiligheid op en rond de weg in gevaar brengen", zo laat het OM tegenover de NOS weten.

"Camera's nemen geen beelden op. Dat kan niet. We kunnen slechts live meekijken vanuit de verkeerscentrale. Als het leed al geschied is, dan wordt het lastig en kunnen we er alleen maar voor zorgen dat de situatie zo snel mogelijk weer 'normaal' wordt", zo liet Rijkswaterstaat eerder op Twitter weten. Opnames die Rijkswaterstaat laatst deelde waren gifjes. "Onze camera's worden gebruikt voor verkeersmanagement en incidentmanagement en laten alleen de actuele situatie op de weg zien. Er worden geen beelden opgenomen. De genoemde 'filmpjes' zijn gifjes."

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat aan de NOS weten dat het zelf geen beeld opslaat, maar op verzoek politie en OM live kan laten meekijken."Wij zetten onze deuren dan open". Beelden worden vervolgens bij OM en politie opgeslagen. De afgelopen dagen vonden op verschillende snelwegen protestacties van boeren plaats.

Op basis van de Wegenverkeerswet en de Tunnelwet zet Rijkswaterstaat camera’s in om het verkeer op de Nederlandse wegen te monitoren. Persoonsgegevens afkomstig van camerabeelden worden voor verschillende doeleinden gebruikt en kunnen met andere partijen waaronder politie worden gedeeld, zo laat de dienst op de eigen website weten.