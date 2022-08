Vermeende ontwikkelaar Imminent Monitor RAT aangeklaagd in Australië

De Australische autoriteiten hebben een 24-jarige man aangeklaagd voor het ontwikkelen van de Imminent Monitor Remote Access Trojan (IM-RAT). De malware werd wereldwijd gebruikt , waaronder in Nederland, om mensen te bespioneren. Via de Imminent Monitor RAT is het mogelijk om computers van slachtoffers op afstand over te nemen, met de webcam mee te kijken en toetsaanslagen op te slaan. De malware zou aan meer dan 14.500 personen in 128 landen zijn verkocht.

In 2018 werd er een internationaal onderzoek naar de Imminent Monitor RAT gestart, waarbij rechercheurs, officieren van justitie en onderzoeksrechters uit verschillende Europese landen, maar ook Colombia en Australië, betrokken waren. Eind 2019 vond er een operatie tegen gebruikers en verkopers van de malware plaats. Op acht verschillende plaatsen in Nederland werden huiszoekingen verricht.

De Australische verdachte was vijftien jaar oud toen hij de RAT zou hebben ontwikkeld. De malware werd voor zo'n 25 dollar op internet aangeboden. De Australische politie identificeerde 44 mensen die slachtoffer van de malware waren. Verder onderzoek wees uit dat 201 Australiërs de IM-RAT hebben gekocht. Bijna honderd van deze individuen deden dit door middel van PayPal. Daarvan hadden er veertien een gerechtelijk bevel gekregen om met huiselijk geweld te stoppen. Volgens de Australische politie was het niet onrechtmatig om de IM-RAT aan te schaffen, maar is het wel een misdrijf om zonder toestemming spyware op iemands computer te installeren.