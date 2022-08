Canadese koffieketen schikt privacyschending met gratis kop koffie en donut

De Canadese koffieketen Tim Hortons wil een massaclaim die was aangespannen wegens het schenden van de privacy van klanten gaan schikken met een gratis kop koffie en donut voor gedupeerden. Dat laat CBC weten. Tim Hortons biedt een app waarmee klanten kunnen betalen, bonuspunten verzamelen, aanbiedingen ontvangen en bestellingen plaatsen.

De app vroeg gebruikers om toegang tot hun locatie, maar stelde dat de informatie alleen werd gebruikt wanneer de app was geopend. In werkelijkheid verzamelde de app continu de locatiegegevens van gebruikers, ongeacht of ze van de app gebruikmaakten. De Canadese privacytoezichthouder deed onderzoek naar de app en stelde dat er sprake was van misleiding. De app gebruikte de locatiegegevens om te bepalen waar gebruikers woonden en werkten en of ze onderweg waren. Daarbij werd er ook gekeken naar het bezoeken van concurrenten en sportlocaties door de gebruiker.

De koffieketen wilde de gegevens naar eigen zeggen voor gerichtere advertenties inzetten, maar besloot daar vanaf te zien. Desondanks bleef het de locatiegegevens een jaar lang bewaren. "Locatiegegevens zijn zeer gevoelig, omdat ze zijn te gebruiken om te bepalen waar mensen wonen en werken, of bezoekjes aan medische klinieken kunnen onthullen. Ook is het te gebruiken om religieuze overtuigingen, seksuele voorkeuren, sociaal politieke banden en meer te achterhalen", aldus de Canadese privacytoezichthouder in juni.

Verder bleek dat er geen "robuust privacymanagementprogramma" voor de app was, waarmee de koffieketen veel van de aangetroffen privacyovertredingen zelf had kunnen vaststellen. De Canadese privacytoezichthouder eiste dat Tim Hortons alle locatiegegevens verwijderde en derde partijen die bij het verzamelen betrokken waren opdracht gaf om hetzelfde te doen. Verder moest de koffieketen een programma implementeren zodat het de privacy-impact van nieuwe apps controleert. Tim Hortons had al aangegeven de aanbevelingen te zullen opvolgen.

Na het onderzoek van de Canadese privacytoezichthouder volgden verschillende massaclaims. De koffieketen heeft nu een schikkingsvoorstel gedaan waarbij het gedupeerde klanten een gratis kop koffie en een donut of ander gebak geeft. Het voorstel moet nog door de rechter worden goedgekeurd. Tim Hortons heeft vijfduizend locaties in vijftien landen. De koffieketen had vorig jaar een omzet van 6,5 miljard dollar. Klanten betalen voor een grote kop koffie en een donut drie dollar.