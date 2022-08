VMware roept organisaties op om kritieke kwetsbaarheid direct te patchen

VMware roept bedrijven en organisaties op om een beveiligingsupdate die gisteren verscheen voor een kritieke kwetsbaarheid in verschillende producten direct te installeren. Het beveiligingslek, aangeduid als CVE-2022-31656, maakt het mogelijk voor een aanvaller om zonder in te loggen beheerderstoegang te krijgen.

Het gaat om een zogenaamde "authentication bypass" die aanwezig is in VMware Workspace ONE Access, Identity Manager en vRealize Automation. Workspace One is een platform waarmee organisaties apps op smartphones, tablets en laptops kunnen installeren en beheren. Kwetsbaarheden in de software zijn in het verleden vaker misbruikt voor aanvallen. Zo waarschuwde VMware afgelopen april nog voor een actief aangevallen lek in Workspace ONE.

De impact van de kritieke kwetsbaarheid is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8. VMware stelt dan ook dat organisaties de nu beschikbaar gestelde patch direct moeten installeren om zich tegen mogelijke aanvallen te beschermen. Voor zover bekend wordt er nog geen misbruik van het beveiligingslek gemaakt, dat werd ontdekt en gerapporteerd door beveiligingsonderzoeker Petrus Viet.

Viet laat via Twitter weten dat hij binnenkort met een technische writeup van de kwetsbaarheid komt en een proof-of-concept exploit. Daarmee wordt het eenvoudiger voor aanvallers om nog kwetsbare installaties aan te vallen. Om misbruik van het lek te maken heeft een aanvaller alleen toegang nodig tot de gebruikersinterface van de kwetsbare producten. VMware heeft ook verschillende andere beveiligingslekken in de producten verholpen, maar daarvan is de impact kleiner.