Landelijk inchecken met betaalpas in openbaar vervoer uitgesteld naar 2023

Deze zomer hadden reizigers in heel Nederland met hun betaalpas en creditcard moeten kunnen in- en uitchecken in het openbaar vervoer, maar dat is uitgesteld naar 2023. Tegenslagen aan de "techniekkant" zijn oorzaak van de vertraging. Alle vervoersbedrijven in Nederland werken onder de naam OVpay aan nieuwe betaalmethodes in het openbaar vervoer. Naast de ov-chipkaart moet het straks ook mogelijk zijn om in- en uit te checken met betaalpas, creditcard en telefoon. Ook wordt er getest met reizen op basis van gps-gegevens.

"We voeren OVpay stap voor stap in. We werken er hard aan om te zorgen dat iedereen in 2023 overal kan in- en uitchecken met OVpay. Inderdaad, dat duurt nog wel even", zo laten de vervoerders op de website van OVpay weten. Om de nieuwe betaalmethodes te kunnen introduceren is het nodig om 60.000 poortjes, paaltjes en kaartlezers aan te passen.

"Er zijn wat hiccups ontstaan”, zegt Bas van Weele, programmadirecteur ov-betalen, tegenover het AD. "We hebben wat tegenslag gekend aan de techniekkant. Het blijft software, dus het is altijd complexer dan je denkt. Daarop is de planning aangepast." In verschillende regio's worden de nieuwe betaalmethodes getest. In- en uitchecken met contactloze betaalpas en creditcard is inmiddels mogelijk in Voorne-Putten, Rozenburg, Haaglanden, Delft, Zwolle, Zaanstreek en Gooi en Vechtstreek. Ook de nieuwe ov-chipkaart zal pas volgend jaar bruikbaar zijn.