Amazon koopt "slimme" stofzuigerfabrikant iRobot voor 1,7 miljard dollar

Amazon neemt "slimme" stofzuigerfabrikant iRobot voor een bedrag van 1,7 miljard dollar over, zo hebben beide bedrijven vandaag aangekondigd. IRobot is de fabrikant van Roomba, de met camera uitgeruste stofzuiger. Een aantal jaar geleden kwam iRobot nog in het nieuws omdat het van plan was om gegevens van woningen te verkopen, die de stofzuiger zou verzamelen. Iets wat tot vragen in de Tweede Kamer leidde.

IRobot liet begin dit jaar weten dat het inmiddels meer dan veertig miljoen stofzuigerrobots heeft verkocht. Onlangs besloot Amazon ook de Amerikaanse zorgverlener One Medical voor 3,9 miljard dollar over te nemen. Zowel bij de overname van One Medical als de overname van iRobot benadrukt Amazon dat het mensen "tijd wil besparen".

Of de "slimme" stofzuigers van iRobot ook onderdeel van Amazons Sidewalk worden is nog onbekend. Via Sidewalk, dat op dit moment alleen in de Verenigde Staten beschikbaar is, kunnen apparaten zoals Amazons Echo of Ring-deurbelcamera de internetverbinding van andere Amazon-apparaten in de buurt gebruiken om met internet verbonden te blijven. Hiervoor creëren Amazon-apparaten die Sidewalk ondersteunen een 'low-bandwith' netwerk dat een deel van de beschikbare bandbreedte van de gebruiker gebruikt en deelt.

Alle Amazon-apparaten in de buurt die Sidewalk ondersteunen kunnen van dit netwerk gebruikmaken. Dit moet bijvoorbeeld helpen bij het vinden van huisdieren of spullen die van een Amazon Tile-tracker zijn voorzien of wanneer de internetverbinding van de gebruiker uitvalt, aldus Amazon. De apparaten kunnen via Sidewalk dan op het netwerk van bijvoorbeeld de buurman meeliften. De feature staat standaard ingeschakeld, maar gebruikers kunnen die uitschakelen. Amazon stelt dat Sidewalk maximaal 500 megabyte aan dataverkeer per maand per account mag gebruiken.