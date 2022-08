Woonwinkelketen Casa International getroffen door ransomware-aanval

De Belgische woonwinkelketen Casa International is getroffen door een ransomware-aanval, wat met name gevolgen heeft voor de interne bedrijfsvoering. Ook kunnen bestellingen die klanten thuis laten bezorgen later aankomen. Dat meldt het bedrijf in een bericht aan klanten en via de eigen website. Casa heeft zo'n 470 winkels in acht landen, waaronder Nederland.

Vorige week werd het bedrijf getroffen door een "cyberaanval", zo staat in een persbericht vermeld. In een e-mail aan klanten spreekt het bedrijf over een ransomware-aanval waarbij ook persoonsgegevens werden buitgemaakt. "Dit werd door onze beveiligingssystemen op korte termijn opgepikt. Deze konden niet voorkomen dat onze it-systemen werden versleuteld en bepaalde persoonsdata zijn gelekt", aldus de verklaring aan klanten.

Het gaat mogelijk om namen, adresgegevens, e-mailadressen en telefoonnummers van klanten. Ook zijn er gegevens van medewerkers buitgemaakt. Verdere details over de aanval zijn niet gegeven. Casa waarschuwt klanten om alert te zijn op phishingaanvallen, zo meldt Het Nieuwsblad.