Belgische winkels mogen contant geld niet vervangen door elektronisch betalen

Alle Belgische ondernemingen zijn sinds 1 juli van dit jaar verplicht om klanten tenminste één elektronisch betaalmiddel aan te bieden, maar mogen een dergelijke oplossing niet gebruiken om contant geld te vervangen. Winkels die klanten niet de optie bieden om elektronisch af te rekenen riskeren een boete die tot 80.000 euro of vier procent van de jaaromzet kan oplopen.

Ondernemingen mogen zelf een oplossing kiezen. Het is niet toegestaan om bijkomende kosten voor klanten die elektronisch betalen in rekening te brengen of een elektronische betaling onder een bepaald bedrag te weigeren. "Cashbetalingen mogen in geen geval worden geweigerd. Ze blijven geldig", aldus het Belgische ministerie van Economische Zaken.

Ondanks de verplichting om een elektronisch betaalmiddel aan te bieden wordt dit nog niet door alle Belgische winkels gedaan. Het Belgische ministerie van Economische Zaken heeft inmiddels 103 meldingen ontvangen over winkels waar alleen met contant geld kan worden betaald, zo stelt staatssecretaris voor Consumentenzaken Eva De Bleeker tegenover Radio 2.