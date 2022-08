Brits drinkwaterbedrijf getroffen door aanval van Cl0p-ransomwaregroep

Het Britse waterbedrijf South Staffordshire Water is getroffen door een aanval van de Cl0p-ransomwaregroep, waar eerder ook de Universiteit Maastricht slachtoffer van werd. Het waterbedrijf voorziet 1,6 miljoen Britten dagelijks van drinkwater. De aanvallers stellen in een verklaring op hun eigen website dat ze geen data van het waterbedrijf hebben versleuteld, aangezien het hier om vitale infrastructuur gaat. Ook zegt de ransomwaregroep maanden in het netwerk van South Staffordshire Water te hebben gezeten.

Wel claimen de aanvallers vijf terabyte aan data van het bedrijf in handen te hebben. Wanneer South Staffordshire Water geen losgeld betaalt dreigen de aanvallers gevoelige data openbaar te maken. Tevens claimen de aanvallers dat ze vergaande controle over de systemen hebben waardoor ze de chemische samenstelling van het water kunnen wijzigen, maar ze dit niet doen om geen schade aan mensen te berokkenen.

In een verklaring erkent het waterbedrijf dat het slachtoffer van een "cyberaanval" is geworden en het zakelijke it-netwerk is verstoord. De levering van veilig drinkwater is echter niet in het geding. Verdere details over de aanval en hoe er toegang tot systemen is verkregen zijn niet door het bedrijf gegeven.