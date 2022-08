Ziekenhuis VS betaalt personeel door ransomware 2 miljoen dollar teveel loon

Een Amerikaans ziekenhuis heeft door de gevolgen van een ransomware-aanval personeel 2 miljoen dollar teveel loon betaald en wil dat bedrag nu terug. Vorig jaar december werd hr-dienstverlener Kronos het slachtoffer van een ransomware-aanval, waardoor talloze organisaties geen toegang meer tot hun online hr- en hcm-oplossingen hadden, die onder andere worden gebruikt voor het bijhouden van de door het personeel gewerkte uren en salarisverwerking.

Het St. Charles ziekenhuis besloot personeel op basis van doorgegeven uren te betalen. Nu blijkt dat sommige medewerkers zijn overbetaald en anderen onderbetaald. Personeel moet het teveel betaalde geld nu terugbetalen, dat bij sommige medewerkers drieduizend dollar bedraagt. Met name verplegers kregen teveel salaris uitgekeerd. Een verplegersvakbond is nu in actie gekomen en roept personeel op het geld nog niet terug te betalen. Zo zouden er onder andere vragen zijn over hoe het teveel betaalde bedrag is berekend, zo meldt The Oregonian.