Slachtoffer datalek gemeente Heemskerk krijgt geen schadevergoeding

Een vrouw die slachtoffer werd van een datalek bij de gemeente Heemskerk krijgt geen schadevergoeding van tweeduizend euro, zo heeft de rechtbank Noord-Holland bepaald. De stress- en angstklachten die de Heemskerkse als gevolg van het datalek claimt zijn volgens de rechter onvoldoende onderbouwd.

De vrouw had in een andere zaak bij de gemeente Heemskerk een bezwaarschrift ingediend. De gemeente had in die zaak een dossier samengesteld waarin haar medische en persoonsgegevens stonden zoals adres en burgerservicenummer. Voor de behandeling van haar bezwaar had de gemeente dat dossier in juli 2019 naar de leden van de hoor- en adviescommissie gestuurd.

Het dossier is bij een lid nooit aangekomen, waardoor er sprake is van een datalek. De gemeente meldde het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de vrouw. Die stelt dat ze door het datalek psychisch letsel heeft opgelopen. Het feit dat derden over haar medische en overige privégegevens kunnen beschikken zorgt naar eigen zeggen voor stress- en angstklachten.

De vrouw vreest dat de gegevens voor criminele doeleinden zullen worden gebruikt zoals identiteitsfraude. Zeker nu het dossier vermist is. Daardoor zal ze de rest van haar leven extra alert moeten zijn op verdachte brieven, e-mails en phishingpogingen, zo stelt zij verder. De vrouw eiste een vergoeding voor immateriële schade van tweeduizend euro.

Volgens de gemeente leidt het datalek niet automatisch tot schade en zijn er geen aanwijzingen dat haar gegevens zijn misbruikt. De rechter oordeelt dat niet vaststaat dat de gegevens van de vrouw in handen van derden zijn gekomen. Daarnaast heeft ze niet voldoende onderbouwd dat ze door het datalek geestelijk letsel heeft opgelopen. De e-mails van de maatschappelijk werker en de huisarts die de vrouw als onderbouwing heeft aangedragen, zijn onvoldoende, aldus de rechter.

"De stelling dat zij stress- en angstklachten heeft waarover zij met derden praat is onvoldoende om vast te stellen dat van deze klachten sprake is. Het is zeker onvoldoende om vast te stellen dat deze door de vermissing komen. Eiseres had ook al voor de vermissing contact met hulpverleners. Uit de e-mails blijkt niet waarvoor zij bij hen is. De hulpverleners schrijven zeer summier over het onderwerp. Er kan daarom niet naar objectieve maatstaven worden vastgesteld dat sprake is van geestelijk letsel", aldus de rechter, die stelt dat de vrouw niet in aanmerking voor een schadevergoeding komt.