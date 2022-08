Demonstratie in Amsterdam voor vrijlating programmeur Tornado Cash

Daarnaast heerst er de angst dat de aanhouding van de Tornado Cash-ontwikkelaar een precedent schept waarbij opensource-programmeurs verantwoordelijk worden gehouden wanneer anderen hun code voor malafide doeleinden zouden gebruiken.

Protest links en rechts...Dit is zo'n protest waar je denkt, wat een vieze mensen er wel niet zijn.Crimineel gedrag goed proberen te praten, en diefstal recht proberen te lullen.Totale onzin, dit gebeurd sowieso al.Tornado Cash is een service, geen open source project of zo.Als het bekend is dat er illegale handeling gebeurd op het platform, wordt je geacht als hosting partij (in dit geval dus Tornado Cash) om hiertegen wat te doen.Schijnbaar heeft deze er niks mee gedaan met de signalen, dus tja, dan wordt er een onderzoek gestart naar je.Ze handelen volgens de wet in geld, of het nu crypto is of niet, het is officieel een valuta, en als hier aan witwassen e.d. gedaan wordt, moet een bedrijf ook zoals Tornado Cash, hier iets tegen doen om te voorkomen dat zoiets gebeurd, net zoals elke andere valuta payment gateway.