Meta schikt rechtszaak over volgen Facebook-gebruikers voor 37,5 miljoen dollar

Meta heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak over het schenden van de privacy van Facebook-gebruikers, waarbij die zonder toestemming via hun smartphones werden gevolgd, geschikt voor een bedrag van 37,5 miljoen dollar (pdf). Volgens de aanklacht verzamelde Facebook de locatie van gebruikers, ook al hadden die locatiediensten op hun smartphone uitgeschakeld. Het bedrijf deed dit op basis van het ip-adres van gebruikers. De informatie werd vervolgens gebruikt voor het tonen van gerichte advertenties.

De klagers stelden dat Facebook op deze manier de Californische wetgeving en het eigen privacybeleid heeft geschonden, zo meldt persbureau Reuters. De schikking geldt voor zo'n 70 miljoen Amerikaanse gebruikers die van 2015 tot en met april 2018 de Facebook-app voor Android of iOS gebruikten. Wie zich bij de massaclaim heeft aangesloten kan zich via een website aanmelden voor een vergoeding, wat gezien de grootte van het aantal getroffen gebruikers op nog geen dollar per persoon zou neerkomen.

Eerder dit jaar schikte Meta ook al een andere massaclaim in de Verenigde Staten over het volgen van uitgelogde Facebook-gebruikers via de Like-knop op externe websites. Hiervoor werd een bedrag van 90 miljoen dollar neergelegd. Meta boekte vorig jaar een omzet van zo'n 118 miljard dollar en een nettowinst van 39,3 miljard dollar.