Klacht tegen Google wegens versturen van spam naar Gmail-gebruikers

Privacyorganisatie noyb heeft bij de Franse privacytoezichthouder CNIL een klacht ingediend tegen Google wegens het versturen van spam naar Gmail-gebruikers. Volgens noyb overtreedt Google hiermee een uitspraak van het Europees Hof van Justitie over marketingmails (pdf) en gebruikt het het eigen Gmail-platform om ongevraagde advertentiemails zonder geldige toestemming naar gebruikers te sturen.

Het gaat hier specifiek om advertentiemails van Google zelf die bij Gmail-gebruikers worden afgeleverd. Dit geeft het idee dat de gebruiker zich voor deze e-mails of diensten heeft aangemeld, terwijl er in werkelijkheid geen toestemming van de gebruiker is verkregen, aldus noyb. Externe advertentiemails filtert Google wel binnen Gmail. "Het is vrij eenvoudig. Spam is commerciele e-mail die zonder toestemming is verstuurd. En het is illegaal. Spam wordt niet legaal omdat het alleen van de e-mailprovider afkomstig is", zegt noyb-advocaat Romain Robert.

De Franse privacytoezichthouder heeft Google in het verleden vaker op de vingers getikt wegens het overtreden van de regels. Zo kreeg Google in 2019 een boete van 50 miljoen euro omdat het bedrijf tekort schoot in de informatievoorziening over het verwerken en opslaan van gegevens voor het personaliseren van advertenties, alsmede het verkrijgen van geldige toestemming. Eerder dit jaar volgde een boete van 150 miljoen euro omdat Google het weigeren van cookies niet eenvoudig voor gebruikers maakte. De boetes volgden mede na een klacht van noyb.