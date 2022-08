"Journalisten kwetsbaar door zwakke wachtwoorden en verouderde software"

Journalisten werken geregeld met vertrouwelijke informatie en bronnen. Het beschermen van accounts en systemen kan echter veel beter, aldus beveiligingsexpert Runa Sandvik. Ze gaf eerder dit jaar tijdens een Noorse conferentie een presentatie over aanvallen op mediaorganisaties en de achterliggende oorzaak. Het gaat dan vaak om een gebrek aan tweefactorauthenticatie, hergebruik van wachtwoorden, zwakke wachtwoorden, phishing en verouderde systemen.

Sandvik werkte voor het Tor Project, Freedom of The Press Foundation en was Senior Director of Information Security bij The New York Times en lid van de technische adviesraad van het Amerikaanse Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. Ze houdt zich al jaren bezig met het beschermen van journalisten en mediaorganisaties.

Volgens Sandvik is er de afgelopen jaren veel veranderd als het gaat om beveiligingstools. Zo is het versleutelen van systemen eenvoudiger geworden en werkt bijvoorbeeld Tor een stuk gebruiksvriendelijker dan tien jaar geleden. De tools zijn dan ook beschikbaar. Het grootste probleem is dat het leiderschap binnen media-organisaties voor processen en workflows moet zorgen waardoor beveiligingstools ook beschikbaar voor journalisten komen, zo merkt ze op. "Ik denk niet dat we tools missen. We moeten alleen uitzoeken hoe we het aan elkaar kunnen knopen."