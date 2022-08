Lek in switches en firewalls van Cisco laat aanvaller code als root uitvoeren

Een kwetsbaarheid in firewalls en switches van Cisco maakt het mogelijk voor een ongeauthenticeerde aanvaller om code als root uit te voeren. Cisco heeft beveiligingsupdates uitgebracht om het beveiligingslek te verhelpen. De kwetsbaarheid bevindt zich in het Cisco Discovery Protocol, aanwezig in Cisco FXOS en Cisco NX-OS. Deze besturingssystemen draaien op de Firewpower-firewalls en Nexus-switches van het netwerkbedrijf.

Via het Cisco Discovery Protocol (CDP) kunnen Cisco-apparaten informatie over andere op het netwerk aangesloten apparaten verzamelen. Het staat in veel gevallen standaard ingeschakeld. Door het versturen van een malafide CDP-pakket naar een kwetsbare switch of firewall kan een aanvaller willekeurige code met rootrechten op het apparaat uitvoeren of een denial of service veroorzaken.

Het Cisco Discovery Protocol is een Layer 2-protocol. Om misbruik van de kwetsbaarheid te kunnen maken moet een aanvaller in hetzelfde "broadcast domain" als het aan te vallen apparaat zijn. Daardoor is de impact van de kwetsbaarheid (CVE-2022-20824) op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 8.8. Zonder deze vereiste zou de impactscore hoger zijn. Eind 2020 werd bekend dat Cisco-apparaten via een kwetsbaarheid in het CDP actief werden aangevallen.