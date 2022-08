Debians Chromium-browser maakt DuckDuckGo standaard zoekmachine

dit soort hacktivism vond ik toen ik nog een kleuter was cool en grappig...

nu ik een oude lul ben vind ik het allemaal maar kinderachtig en vervelend, drangerig...



maarja, als je ouder wordt zie de wereld relatiever ivm zwart-wit als je jong bent...



Als je jong bent, dan vind je OV cool, want je kunt relatief goedkoop overal naartoe met ov-jaarkaart (gratis of erg goedkoop).

Als je jong bent liggen je interesses ook nog in de buurt van je 'nest'...



Maar dan wordt je ouder, en kom je erachter dat het OV nog niet rijdt als je moet vertrekken, niet vertrekt waar je bent, en niet aan komt waar je moet zijn, en niet meer rijdt als je weer naar huis wilt... tenzij je ambtenaar wordt, dan is er altijd wel een station in de buurt. En dan ben je ineens niet meer zo anti-auto, want dat is het enige voertuig wat je boterham helpt te verdienen.. omdat je niet kunt wonen waar je werkt (omdat er geen huizen zijn, omdat je regelmatig elders werkzaamheden uitvoert of omdat je geen hypotheek van 2 miljoen euro kunt krijgen voor een rijtjes huis in de bijlmer wat voor 10.000 gulden gebouwd was....



DDG is overigens niet vrij van smetten, het heeft zijn ziel verkocht aan microsoft en als ik nu zou moeten kiezen tussen google of microsoft is dat kiezen tussen je linkerhand of je rechterhand eraf.

Overigens is DDG voorzien van geschiedenis, dus je kunt zelf je zoekopdrachten terugkijken...

Natuurlijk als jij dat kan, kunnen slimme botjes, of makro's of malware dat natuurlijk ook.

Dus hoeveel privacy heb je dan, zeker als je alles naar het DC van Microsoft stuurt ipv Google...