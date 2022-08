Minister verwacht geen grote problemen door verdwijnen papieren niet-thuisbriefje

Minister Adriaansens van Economische Zaken verwacht geen grote problemen door het verdwijnen van het papieren niet-thuisbriefje van PostNL. Eerder had Klaas Gravesteijn, directeur van de Vereniging van Openbare Bibliotheken, nog gewaarschuwd dat het nieuwe online niet-thuisbriefje voor een digitale kloof zorgt.

Sinds 1 juli informeert PostNL via e-mail waar een pakket is bezorgd, bijvoorbeeld bij de buren of een PostNL-punt. Volgens Gravesteijn creëert het bedrijf hiermee een nieuwe digitale kloof voor vier miljoen Nederlanders die onvoldoende digitaal vaardig zijn. PvdA-Kamerlid Kathmann vroeg de minister vervolgens om opheldering. Adriaansens laat in haar reactie weten dat de papieren berichten niet volledig verdwijnen.

Bij pakketverzendingen die onder de universele postdienst (UPD) vallen en bij medische en aangetekende post krijgen mensen nog steeds een papieren ‘niet-thuisbericht’ wanneer PostNL geen e-mailadres of telefoonnummer heeft gekregen van de ontvanger van het pakket. Bij UPD-pakketverzendingen gaat het bijvoorbeeld om pakketten die mensen naar familie of vrienden sturen. "Ook mensen die geen e-mailadres of mobiel nummer hebben, behouden daarom de mogelijkheid om UPD-pakketjes te ontvangen", aldus de minister.

Bij webwinkels bestelde pakketten vallen niet onder de UDP. "Het online bestellen van producten veronderstelt ook dat de besteller voldoende digitaal vaardig is en beschikt over een e-mailadres zodat hij of zij op de hoogte kan worden gesteld van de status van de bestelling", voegt Adriaansens toe. Bij veel webwinkels kan de klant daarnaast aangeven waar een pakket moet worden bezorgd.

"Ondanks dat mensen voor het ontvangen van UPD-pakketten de mogelijkheid van een fysiek ‘niet-thuisbericht’ behouden, ziet het kabinet dat digitalisering een belangrijk onderdeel is van onze samenleving", laat de minister verder weten, die nogmaals herhaalt dat personen die online producten bestellen over bepaalde digitale vaardigheden en vaak een e-mailadres moeten beschikken.