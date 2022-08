Nederlandse militairen op NAVO-missie mogen geen simkaart in telefoon

Nederlandse militairen die voor een NAVO-missie naar Roemenië afreizen mogen geen simkaart in hun telefoon hebben, zo laat RTL Nieuws weten. Het ministerie van Defensie heeft tot deze maatregel besloten om spionage of sabotage tegen te gaan. Zo moet worden voorkomen dat telefoons van Nederlandse militairen verbinding maken met Roemeense telecomnetwerken of afluisterapparatuur die zich als zendmast voordoet.

Op welke manier de militairen dan wel met het thuisfront kunnen communiceren wil Defensie niet zeggen. Ook verdere informatie over de beslissing om geen simkaarten in de telefoons te hebben wordt niet gegeven. Op de eigen website laat Defensie weten dat bij een uitzending waar mogelijk voor een zogenoemde welfare-telefoonaansluiting wordt gezorgd om mee naar huis te bellen.

"Bellen via een eigen mobiele telefoon kan soms ook. De commandant van de eenheid bepaalt wanneer dit wel of niet veilig kan. Soms staat hij geen contact per telefoon toe, omdat dit de veiligheid en missie in gevaar brengt. Zo zijn mobiele telefoons makkelijk af te luisteren. Daarnaast is de plek ervan op 10 meter nauwkeurig te achterhalen", aldus Defensie.