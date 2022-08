Amerikanen kunnen paspoort binnenkort online verlengen

Amerikaanse staatsburgers kunnen hun paspoort binnenkort online verlengen. Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken is een pilotprogramma gestart waarbij 25.000 mensen online hun aanvraag kunnen indienen. Later dit jaar of begin 2023 moet de functionaliteit voor alle Amerikanen beschikbaar komen.

Om aan de pilot mee te kunnen doen gelden verschillende eisen. Zo moeten deelnemers ouder dan 25 jaar zijn en mag het huidige paspoort niet ouder dan vijftien jaar oud zijn. Het maakt niet uit als het huidige paspoort is verlopen. Verder moeten deelnemers een MyTravelGov-account aanmaken om hun aanvraag in te dienen en het verloop van het proces te volgen. De verwerking van de online verlengingsaanvraag duurt net zolang als een aanvraag die via de post wordt ingediend, namelijk acht tot elf weken.

De huidige aanvraagprocedure in de Verenigde Staten wordt als zeer complex omschreven. De Amerikaanse president Biden gaf eind vorig jaar een "executive order" af om de "federale klantervaring", oftewel de dienstverlening aan burgers, te verbeteren en het vertrouwen in de overheid te herbouwen. Daarbij werd specifiek een nieuw online paspoortverlengingsproces genoemd waarbij het niet meer nodig is om fysieke documenten per post te versturen.