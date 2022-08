"Google verbiedt vanaf 1 november vpn-gebaseerde adblockers"

Nieuw beleid van Google dat vanaf 1 november van kracht wordt zorgt ervoor dat vpn-gebaseerde adblockers straks niet meer in de Play Store zijn toegestaan, zo stelt adblocker Blokada. Recentelijk kondigde Google nieuw beleid aan waar Android-apps in de Google Play Store aan moeten voldoen. Eén van de nieuwe voorwaarden betreft het gebruik van de VPNService door apps en daar maken ontwikkelaars van vpn-gebaseerde adblockers zich zorgen over.

Naast de normale adblockers die in de browser draaien zijn er ook vpn-gebaseerde adblockers die advertenties en trackers voor alle apps en browsers op het toestel blokkeren. Dit komt omdat het verkeer van de gebruiker lokaal via de vpn wordt gefilterd. Die kan zo al het verkeer naar advertentie- en trackingbedrijven blokkeren. Deze vpn-gebaseerde adblockers maken voor hun vpn-oplossing gebruik van de VpnService.

Vanaf 1 november gaan er voor het gebruik van de VpnService nieuwe voorwaarden gelden. Eén van de voorwaarden stelt dat de VpnService niet mag worden gebruikt voor het genereren van inkomsten door verkeer van andere apps door te sturen of manipuleren. Daarnaast is het straks niet meer toegestaan om advertenties te manipuleren zodat het verdienmodel van apps wordt geraakt.

"Dit beleid geldt ook voor apps die de service gebruiken om verkeer lokaal op het toestel te filteren. Apps zoals Blokada v5 en DuckDuckGo", zegt Reda Labdaoui van adblocker Blokada. "Dit kan betekenen dat Google achter de schermen bezig is om vpn-gebaseerde tracker- en adblockers aan te pakken." Labdaoui merkt op dat Blokada vaker door Google uit de Play Store is verwijderd.