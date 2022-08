Belastingaangifte via eHerkenning blijft vergoed tot komst alternatief inlogmiddel

De overheid zal ondernemers jaarlijks blijven compenseren voor het gebruik van eHerkenning om belastingaangifte te doen totdat er een publiek inlogmiddel als alternatief beschikbaar is, zo heeft staatssecretaris Van Rij van Financiën laten weten. Op dit moment zijn bedrijven verplicht om via eHerkenning aangifte bij de Belastingdienst te doen. In tegenstelling tot DigiD is eHerkenning niet gratis en moeten bedrijven dit bij een commerciële aanbieder afnemen.

In februari oordeelde de belastingrechter dat er geen wettelijke basis is voor de verplichte aanschaf van eHerkenning. Een bedrijf dat weigerde eHerkenning aan te schaffen en zodoende geen aangifte kon doen hoefde een naheffing van de Belastingdienst niet te betalen. De Hoge Raad oordeelde in juni dat de overheid ondernemers wel mag verplichten om bij hun belastingaangiftes eHerkenning te gebruiken.

Zolang de Wet digitale overheid niet van kracht is ontbreekt een wettelijke basis voor het verplichte gebruik van eHerkenning, aldus de belastingrechter in februari. De advocaat-generaal van de Hoge Raad kwam tot een andere conclusie en stelde dat er wel een voldoende wettelijke basis is voor het verplichten van de belastingaangifte via eHerkenning. "Het kabinet houdt daarom vooralsnog vast aan de overheidsbrede lijn van het gebruik van eHerkenning als authenticatiemiddel", reageert Van Rij op de uitspraak.

In een reactie op Kamervragen van VVD-Kamerlid Idsinga stelt de staatssecretaris dat hij zich kan voorstellen dat ondernemers liever geen kosten maken voor de aanschaf van eHerkenning. Ondernemers die eHerkenning alleen gebruiken voor het doen van belastingaangifte kunnen één keer per jaar een vergoeding van 24,20 euro ontvangen, wat gelijk is aan het bedrag waartegen eHerkenning bij de goedkoopste aanbieder aangeschaft kan worden.

Eerder diende CDA-Kamerlid Van der Molen een motie in waarin het kabinet werd opgeroepen om ervoor te zorgen dat burgers en ondernemers altijd kosteloos belastingaangifte kunnen doen. Inmiddels wordt er door het kabinet gekeken naar een publiek inlogmiddel voor ondernemers. "De compensatieregeling zal worden verlengd totdat er een publiek middel beschikbaar is als alternatief naast eHerkenning", voegt Van Rij toe.