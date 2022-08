EFF noemt drones buiten het zicht van piloot serieuze privacydreiging

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF maakt zich zeer grote zorgen over de privacy van burgers wanneer drones straks buiten het zicht van de piloot mogen worden bediend. Zowel in Nederland als in de Verenigde Staten moeten dronepiloten in veel gevallen zicht hebben op het luchtvaartuig. In Nederland geldt dat voor vluchten in de "open categorie", oftewel vluchten met een laag risico.

Het is de verwachting dat in de toekomst drones steeds vaker buiten het zicht van de piloot vliegen (beyond visual line of sight, BVLOS) of helemaal autonoom opereren. In de VS moet voor het gebruik van een BVLOS-drone een ontheffing bij de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA worden aangevraagd. De industrie heeft de FAA echter gevraagd om regels voor BVLOS-drones op te stellen, zodat die eenvoudiger zijn in te zetten, bijvoorbeeld voor het bezorgen van producten of uitvoeren van inspecties.

Volgens de EFF vormen BVLOS-drones een serieuze dreiging voor de privacy van burgers, aangezien de apparaten via camera's en andere sensoren allerlei data kunnen verzamelen. "Omdat drones over je woning vliegen zijn traditionele barrières om je privacy te beschermen, zoals hekken, niet van toepassing. Drones kunnen in je tuin kijken en hebben een beter zicht op je privéleven", zegt Andres Arrieta van de EFF.

Drones kunnen ook kentekenplaten herkennen en gezichtsherkenning uitvoeren. De EFF stelt dat wanneer bedrijven informatie verzamelen, deze gegevens vaak met de overheid worden gedeeld. Als voorbeeld wordt de Ring-deurbelcamera genoemd, waarbij Amazon beelden zonder toestemming van gebruikers met opsporingsdiensten deelde.

Bij het opstellen van de regels voor het gebruik van BVLOS-drones in de Verenigde Staten waren de EFF en andere burgerrechtenbewegingen betrokken. Deze partijen kunnen zich niet vinden in de definitieve aanbevelingen, aangezien privacy daarin niet goed is beschermd. Zo zijn er geen verplichte privacyregels opgenomen en is er een gebrek aan transparantie, aldus Arrieta.

De EFF en andere burgerrechtenbewegingen stemden dan ook niet in met de aanbevelingen en hopen dat de FAA in de uiteindelijke regels wel rekening met privacy houdt. Onlangs werd er ook in Nederland geëxperimenteerd met BVLOS-drones.