Grote boekenleverancier Baker & Taylor getroffen door ransomware-aanval

De grote boekenleverancier Baker & Taylor is vorige week getroffen door een ransomware-aanval, waardoor allerlei systemen, applicaties en servicecenters offline gingen en het bedrijf ook niet meer telefonisch is te bereiken. Baker & Taylor is naar eigen zeggen de grootste boekenleverancier ter wereld voor bibliotheken en de grootste boekengroothandel in het Verenigd Koninkrijk.

Vorige week dinsdag meldde het bedrijf aan klanten dat het verwachtte dat de verstoringen de hele week zouden aanhouden. Gisteren kwam Baker & Taylor via de eigen website met een update en berichtte dat klanten ook deze week nog hinder van de ransomware-aanval zullen ondervinden. De boekenleverancier wil eerst alle systemen opschonen om ze vervolgens weer online te brengen. Iets wat gefaseerd zal plaatsvinden. Wanneer de operatie precies is afgerond kan het bedrijf nog niet zeggen. Hoe de aanvallers precies toegang tot de systemen wisten te krijgen wordt onderzocht.