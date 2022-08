Blogger Brian Krebs erkent fout met verhaal over ernstig datalek bij Ubiquiti

Blogger Brian Krebs heeft een verhaal over een ernstig datalek bij Ubiquiti van zijn website verwijderd en excuses aan het netwerkbedrijf gemaakt. Eerder dit jaar besloot Ubiquiti nog om Krebs wegens laster aan te klagen. Begin vorig jaar waarschuwde Ubiquiti klanten voor een mogelijk datalek nadat onbevoegden toegang tot verschillende systemen van het netwerkbedrijf hadden gekregen.

Vervolgens meldde Krebs op basis van een anonieme klokkenluider dat Ubiquiti de werkelijke impact van het datalek had verzwegen. Na de publicatie van het artikel daalde de aandelenkoers van Ubiquiti met twintig procent, wat neerkomt op een waardedaling van meer dan vier miljard dollar, aldus de Amerikaanse openbaar aanklager in een zaak tegen een voormalige medewerker.

Afgelopen december werd een 36-jarige voormalige medewerker van Ubiquiti aangeklaagd voor het stelen van gigabytes aan vertrouwelijke data en het afpersen van zijn werkgever. Volgens de aanklacht was de man verantwoordelijk voor de diefstal van de data, het afpersen van Ubiquiti en hielp hij via Krebs valse geruchten de wereld in.

De man was van augustus 2018 tot en met 1 april 2021 werkzaam voor het netwerkbedrijf. Hij was een senior ontwikkelaar met toegang tot de Amazon Web Services- en GitHub-servers van Ubiquiti. In december gebruikte hij herhaaldelijk zijn beheerderstoegang voor het downloaden van gigabytes aan vertrouwelijke data van zijn werkgever.

Vorig jaar januari was de man volgens de aanklacht betrokken bij het team dat onderzoek naar het datalek deed. Tegelijkertijd deed hij zich voor als de aanvaller en stuurde een bericht naar Ubiquiti dat het bedrijf 1,9 miljoen dollar moest betalen, anders zou de buitgemaakte data worden geopenbaard. Daarnaast zou hij details over een vermeende backdoor geven waarmee hij toegang tot de servers had gekregen.

Vorig jaar maart deed de FBI een huiszoeking bij de man en nam verschillende apparaten van hem in beslag. De man ontkende tegenover agenten dat hij de aanvaller was. Een aantal dagen na de huiszoeking stapte de man naar Krebs en deed zich voor als klokkenluider, zo laat de aanklacht verder weten. Tegenover de journalist deed hij allerlei valse beweringen die Krebs uiteindelijk publiceerde en grote gevolgen voor de aandelenkoers had.

Krebs berichtte vorig jaar december over de aanklacht tegen de voormalige Ubiquiti-medewerker, maar ging in het bericht nergens in op zijn eigen rol. Alleen dat de verdachte zich had voorgedaan als klokkenluider. In maart werd bekend dat Ubiquiti Krebs had aangeklaagd wegens laster. Volgens het netwerkbedrijf heeft de blogger opzettelijk klanten misleid over het verzwijgen van een datalek en probeerde hij zo verkeer naar zijn eigen blog te genereren. Ubiquiti eiste dat Krebs een bedrag van 425.000 dollar betaalt, alsmede alle advocaatkosten en andere uitgaven.

Vandaag erkent Krebs op zijn eigen website dat de ontslagen medewerker de enige bron voor zijn verhaal was. Hij zegt verder geen vertrouwen meer in de bron en aangeleverde informatie te hebben en dat hij er in dit geval met de berichtgeving naast zat. Naast excuses aan Ubiquiti heeft de blogger het verhaal over het datalek van zijn blog verwijderd.