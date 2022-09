ProRail-storing veroorzaakt door applicatie die back-up niet kon benaderen

Een applicatie die geen verbinding met een back-upsysteem kon maken was de oorzaak van de grote treinstoring waar ProRail eind juli mee te maken kreeg, zo heeft staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat laten weten. Ze stelt dat bij het gebruik van digitale systemen het onvermijdelijk is dat er soms storingen optreden.

Vanwege een ict-storing werd eind juli het treinverkeer rond Rotterdam stilgelegd, wat het treinverkeer in het westen van het land ernstig ontregelde. Via de computers van de verkeersleidingspost in Rotterdam komt belangrijke informatie binnen over onder andere de positie van de treinen in de regio Rotterdam. Door een storing in één van de systemen kon ProRail niet zien waar de treinen zich bevonden.

Het computersysteem is redundant uitgevoerd. In het geval van een storing zou ProRail op een back-upsysteem moeten kunnen terugvallen. "Helaas heeft deze back-up niet goed gefunctioneerd. Er wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorzaak hiervan, maar het lijkt erop dat dit komt vanwege een fout in de software. Meerdere systemen werkten hierdoor niet meer", aldus ProRail in een verklaring destijds.

Vanwege de storing besloot de VVD om opheldering aan Heijnen te vragen en of het klopte dat het back-upsysteem niet functioneerde. Volgens Heijnen heeft ProRail haar laten weten dat de back-up van het uitgevallen systeem functioneerde, maar dat één van de applicaties die verbinding moet maken met dat systeem niet omschakelde naar de back-up. De applicatie bleef proberen verbinding te maken met het uitgevallen systeem, wat mislukte.

"Al met al was er in de praktijk dus geen werkende terugvaloptie terwijl terugvalopties, vanzelfsprekend inclusief de omschakelfunctie, behoren te werken", merkt Heijnen op. Het treinverkeer kreeg het afgelopen jaar met meerdere storingen te maken. Al die storingen hadden echter een andere oorzaak, aldus de staatssecretaris. "Ik realiseer mij dat het voor een treinreiziger of goederenvervoerder in de praktijk geen verschil maakt dat storingen een verschillende oorzaak kennen, omdat het effect – geen treinverkeer – voor hen hetzelfde is."

Heijnen zegt dat ze in gesprek is met ProRail en NS om te kijken in hoeverre storingen in digitale systemen in het algemeen kunnen worden voorkomen en – als een storing onverhoopt toch optreedt – de impact daarvan op het treinverkeer te beperken.