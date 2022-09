Nieuwste versie OpenWrt met Firewall4 en support voor 1600 routermodellen

Er is een nieuwe versie van OpenWrt uitgebracht, het populaire alternatieve besturingssysteem voor routers. OpenWrt 22.03 is ongeveer een jaar in ontwikkeling geweest en bevat naast nieuwere versies van de Linux-kernel en andere onderdelen ook een uitgebreidere ondersteuning van nieuwe apparaten. De nieuwste versie van OpenWrt werkt op bijna zestienhonderd verschillende routers. Dit is vooral een uitkomst voor eigenaren van routers die geen ondersteuning van de fabrikant meer krijgen.

Een andere grote verandering in OpenWrt 22.03 is de standaard meegeleverde firewall. Dat is namelijk de op nftables gebaseerde Firewall4. Deze firewall maakt gebruik van nftables in plaats van iptables om de Linux netfilter ruleset te configureren, zoals met Firewall3 het geval was. Iptables is het bekende programma dat al sinds 1998 wordt gebruikt voor het opstellen van filterregels voor de Linux-firewall.

Vanwege schaalbaarheid en prestaties kwamen de ontwikkelaars van iptables met een opvolger, nftables. Het programma is al sinds 2014 in de Linux-kernel aanwezig. De ontwikkelaars van OpenWrt hebben besloten om voortaan nftables als standaard te gebruiken in plaats van iptables. Daarbij stellen ze dat Firewall4 dezelfde configuratiesyntax hanteert en in de meeste gevallen bestaande regels zou moeten kunnen vervangen. De legacy iptables utilities zijn ook niet meer in de standaard-images van OpenWrt te vinden, maar zijn nog wel door gebruikers via de image builder toe te voegen.