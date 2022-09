Belastingdienst deelde in honderden gevallen fraudedata met derde partijen

De Belastingdienst heeft in honderden gevallen informatie uit de Fraude Signalering Voorziening (FSV) met derde partijen gedeeld, zo laat staatssecretaris Van Rij van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer weten. Daarbij noemt Van Rij FSV-informatie van ruim 11.000 burgerservicenummers. Het aantal gedupeerde burgers kan mogelijk met nog vierduizend toenemen, aangezien niet alle onderzoeken zijn afgerond.

Eerder dit jaar besloot de Autoriteit Persoonsgegevens de fiscus vanwege de FSV een boete van 3,7 miljoen euro op te leggen. Via deze zwarte lijst werden allerlei signalen van vermeende of bewezen fraude van zowel binnen als buiten de Belastingdienst bijgehouden. De privacytoezichthouder deed onderzoek naar de FSV en ontdekte tal van overtredingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanwege de vele misstanden werd besloten de FSV stil te leggen.

De overheid liet PwC een onderzoek uitvoeren naar het delen van FSV-gegevens met derde partijen. Daaruit blijkt dat er in 536 gevallen FSV-informatie is gedeeld. "Dit valt uiteen in exports, informatie over FSV-registraties en separate signalen. Vier van deze e-mails aan derden bevatten exports van delen van FSV van in totaal 11.211 burgerservicenummers. In de resterende 532 e-mails is sprake van het verstrekken van FSV-informatie aan derden zoals gemeenten, UWV of politie. Dit betrof 851 burgers", aldus de staatssecretaris.

Het aantal gevallen kan hoger uitvallen, aangezien er nog zo'n tachtig mailboxes door de fiscus moeten worden onderzocht. "Indien dezelfde verhouding tussen mailboxen waaruit informatie is gedeeld in het PwC onderzoek “gegevensdeling met derden” wordt toegepast op het onderhavige onderzoek, dan betreft het circa 4.000 burgers waarvan informatie is gedeeld met derden", schrijft Van Rij.

De staatssecretaris wil burgers over de gevolgen van hun FSV-registratie gaan informeren. Het gaat bij elkaar om 220.000 burgers die per brief zullen worden ingelicht. Van Rij wil niet wachten totdat het onderzoek naar de genoemde tachtig mailboxes is afgerond, aangezien dan iedereen zo'n dertien weken langer zou moeten wachten.