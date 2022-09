Amerikaanse ziekenhuizen getroffen door ransomware-aanval

Verschillende ziekenhuizen van het Amerikaanse OakBend Medical Center zijn op 1 september getroffen door een ransomware-aanval en twee weken later nog altijd niet volledig hersteld. Daarnaast claimen de aanvallers dat ze meer dan een miljoen records met informatie van patiënten en medewerkers hebben gestolen. Het zou daarbij ook gaan om vertrouwelijke gezondheidsinformatie.

Na ontdekking van de aanval besloot OakBend alle systemen offline te halen. Het ging ook om de mailserver. Als back-up werd vervolgens besloten om voor de communicatie met patiënten een Gmail-adres aan te maken. Inmiddels is de e-mail weer hersteld, maar de voicemail van het telefoonsysteem werkt bijvoorbeeld nog niet.

Een ransomwaregroep genaamd Daixin Team claimt de verantwoordelijkheid voor de aanval, meldt beveiligingsonderzoeker Brett Callow. Op hun eigen website stellen de aanvallers dat er meer dan miljoen records zijn buitgemaakt, waarvan het eerste deel nu te downloaden is. Hoe de criminelen toegang tot de ziekenhuissystemen konden krijgen is niet bekendgemaakt. Volgens OakBend is de veiligheid van patiënten niet in het geding geweest.