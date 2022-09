Avast neemt populaire browser-extensie I don't care about cookies over

Antivirusbedrijf Avast heeft de populaire browser-extensie I don't care about cookies overgenomen, zo heeft ontwikkelaar Daniel Kladnik aangekondigd. I don't care about cookies verbergt of blokkeert de cookiemeldingen die op websites verschijnen en toestemming aan gebruikers vragen voor het plaatsen van cookies.

In gevallen waarbij het nodig is voor de werking van de website om een beslissing te maken zal de browser-extensie dit doen. Hierbij zal de extensies soms alle cookies accepteren en soms alleen de noodzakelijke, afhankelijk van wat eenvoudiger is. Kladnik stelt dat hij aan het project blijft werken en de extensie gratis zal blijven. Vanwege de overname is het niet meer nodig voor gebruikers om te doneren. Welk bedrag Avast voor de extensie heeft betaald is niet bekendgemaakt.

De Chrome-extensie van I don't care about cookies telt meer dan 1 miljoen gebruikers, terwijl de Firefox-versie 290.000 gebruikers heeft. De Opera-extensie is ruim 600.000 keer gedownload. Eerder deze week werd bekend dat de miljardenovername van Avast door NortonLifeLock is afgerond.