Ministers komen met programmaplan voor samenvoegen NCSC en DTC

Vorige week werd bekend dat het Nationaal Cybersecurity Centrum (NCSC), het Digital Trust Center (DTC) en het CSIRT-DSP voor digitale serviceproviders in één centraal expertisecentrum samen verder gaan. Minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid en minister Adriaansens van Economische Zaken hebben nu het programmaplan gepresenteerd dat moet zorgen voor de nieuwe organisatie, die op het gebied van cybersecurity het nationale expertisecentrum, informatieknooppunt én Computer Security Incident Response Team (CSIRT) moet worden.

Het programmaplan kent twee sporen, namelijk de integratie tussen het Nationaal Cybersecurity Centrum en CSIRT-DSP in 2024, gevolgd door de integratie van het NCSC en Digital Trust Center in 2026. Het omvat zaken als het definiëren van een gezamenlijke missie, doelen en waarden, het bepalen van de gewenste taken, diensten en expertise, in kaart brengen van het benodigd juridische kader, opstellen van een begroting en onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor administratieve en it-integratie.

Voor het uitvoeren van het programma en de integratie wordt nog naar een programmamanager gezocht die de werkprocessen die bij de integratie horen uitwerkt, coördineert en aanstuurt. Het samenvoegen van de organisaties zal volgens de ministers voor meer synergie zorgen en versnippering binnen het overheidslandschap van cybersecurity tegengaan. Op een later moment zullen Yesilgöz en Adriaansens met meer informatie over de integratie komen.