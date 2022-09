Brussel wil gebruik van spyware tegen media en journalisten verbieden

De Europese Commissie heeft een nieuw wetsvoorstel gepresenteerd dat het gebruik van spyware tegen mediaorganisaties, journalisten en hun gezinnen verbiedt, behalve als de nationale veiligheid in het geding is of er onderzoek naar misdrijven wordt gedaan. De European Media Freedom Act moet onder andere het bespioneren van journalisten tegengaan.

De afgelopen maanden is gebleken dat spyware is ingezet voor het bespioneren van onder andere journalisten in Frankrijk, Griekenland en Hongarije. "Het wetsvoorstel maakt het duidelijk dat het gebruik van spyware tegen media, journalisten of hun gezinnen verboden is. Ook maken de voorgestelde regels duidelijk dat journalisten niet zouden moeten worden vervolgd voor het beschermen van de vertrouwelijkheid van hun bronnen", zo laat de Europese Commissie weten in een uitleg over het wetsvoorstel.

Alleen wanneer de nationale veiligheid in het geding is, waar de lidstaten zelf over gaan, of bij onderzoek naar bepaalde misdrijven is de inzet van spyware toegestaan. Het gaat dan om terrorisme, mensenhandel, kindermisbruik, wapenhandel, moord, orgaanhandel, kidnapping, gewapende overvallen, verkrachting en misdrijven die binnen de jurisdictie van het Internationaal Strafhof vallen. Verder moet het wetsvoorstel zorgen voor een nieuwe Europese "toezichthouder voor mediavrijheid". Het voorstel is aangeboden aan het Europees Parlement en de lidstaten die zich er nu over zullen buigen.