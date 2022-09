Minister Yesilgöz wacht op unicorn als oplossing voor 'encryptiedilemma'

Minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid wacht op een unicorn als oplossing voor het 'encryptiedilemma', zo liet ze in een debat met de vaste commissie voor Digitale Zaken weten. De unicorn zou het mogelijk moeten maken om toegang tot versleuteld berichtenverkeer te krijgen. In april stelde Yesilgöz dat het verkrijgen van rechtmatige toegang tot versleuteld bewijs een bijzonder complex vraagstuk met veel betrokken vakgebieden en belangen is.

De minister merkte op dat het kabinet de privacy van burgers wil verbeteren en veilige digitale communicatie wil versterken. Daarnaast wil het criminaliteit aanpakken. In juli stemde een meerderheid in de Tweede Kamer voor een motie die het kabinet oproept om end-to-end encryptie in stand te houden. Een brief waarin de minister op de motie gereageerd is nog altijd niet verschenen, hoewel Yesilgöz tijdens het debat liet weten dat die binnen een aantal dagen verschijnt.

Yesilgöz werd tijdens het debat wel aangesproken op haar houding tegenover encryptie. "De minister lijkt in haar brief over OTT-diensten (van april - red.) nog altijd op zoek te zijn naar zo'n technische eenhoorn van een achterdeurtje in encryptie. Ook in het Cybersecuritybeeld Nederland staat niet dat encryptie het probleem is, maar suboptimale samenwerking en informatie-uitwisseling tussen landen. Er lijkt mij dus een heldere opdracht liggen voor de minister om daarop te focussen", stelde D66-Kamerlid Van Ginneken.

"De unicorn is er nog niet; we wachten er al jaren op. Maar als die er ooit komt, dan zou mijn idee zijn om dat gewoon hier proactief neer te leggen, zo van: kijk naar deze technische ontwikkeling, naar deze unicorn, die om wat voor reden dan ook om de hoek is komen lopen. Die bespreken we dan weer met elkaar. Je kunt in mijn beleving heel goed zeggen "we gaan nu geen deuren opengooien, want we zien de gevaren daarvan" en tegelijkertijd altijd blijven zoeken naar de unicorn", reageerde de minister.

Volgens Yesilgöz heeft het kabinet de opdracht om aan de ene kant de veiligheid te beschermen door zaken als encryptie niet aan te tasten, en aan de andere kant ervoor te zorgen dat de veiligheidsdiensten hun werk kunnen doen. "Dat is het dilemma waar we al jaren in zitten. Daar zitten we ook nog steeds in, aangezien die unicorn er nog niet is. Ik hoop wel dat er, vanuit de veiligheidsdiensten, maar vooral vanuit technische ontwikkeling, gejaagd blijft worden. Dat moet men daar doen. Dus hopelijk is die unicorn er op een gegeven moment toch wel", ging de minister verder.

Uitvoeren van motie

Wat betreft de motie over het niet aantasten van end-to-end encryptie zegt Yesilgöz dat ze die zal uitvoeren. "Over de uitvoering van de motie ontvangt u dus een brief. Mijn voornemen is om die dilemma's daarin op te nemen. Dat is de reden waarom het iets langer duurt. De motie wordt dus uitgevoerd, maar er zijn dilemma's die ik met de Kamer moet delen. Er moeten namelijk nog steeds andere stappen worden gezet. We moeten met elkaar bespreken hoe we dat doen."