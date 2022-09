Datalek online bank Revolut raakt vijftigduizend klanten

De Britse online bank Revolut heeft met een datalek te maken gekregen, waarbij gegevens van vijftigduizend klanten zijn buitgemaakt, waaronder twintigduizend Europeanen. Het zou gaan om namen, adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers en rekeninginformatie. Dat blijkt uit een melding bij de Litouwse autoriteiten.

Hoeveel Nederlandse klanten zijn getroffen wil de bank niet zeggen. Revolut claimde eerder dat het zeer snel in Nederland groeide en daarom een kantoor in Amsterdam opende. Volgens Revolut, dat inmiddels ook klanten heeft gewaarschuwd, is de klantendata door middel van social engineering gestolen. Exacte details zijn niet gegeven. Na de inbraak bij de bank lieten verschillende klanten weten dat ze phishingberichten via sms ontvingen, maar het staat niet vast dat die door de aanvallers achter de Revolut-inbraak zijn verstuurd.