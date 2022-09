Vivaldi: Google belemmert met nieuwe regels werking adblockers in Chrome

Met de komst van nieuwe regels voor browser-extensies hindert Google de werking van adblockers in Chrome, zo stelt Vivaldi, dat zich met de kritiek aansluit bij Mozilla, burgerrechtenbeweging EFF en verschillende adblocker-ontwikkelaars. Vivaldi is net als Chrome op Chromium gebaseerd, de door Google ontwikkelde opensourcebrowser, en beschikt over een ingebouwde adblocker.

De manier waarop extensies binnen Chrome mogen werken staat beschreven in een manifest. Vanaf volgend jaar januari zal versie drie (V3) van het manifest van kracht worden. Eén van de aanpassingen in het nieuwe manifest betreft het grotendeels uitfaseren van de webRequest API. Adblockers maken van deze API gebruik voor het onderscheppen, blokkeren, doorsturen en aanpassen van in- en uitgaand verkeer van de browser.

Google heeft in de plaats van deze API een nieuwe API in Manifest V3 voorgesteld genaamd declarativeNetRequest (DNR). Die zou echter de mogelijkheden van adblockers beperken door een limiet te stellen aan het aantal regels alsmede het aantal beschikbare filters en acties van een adblocker. Voor statische regels hanteert Chrome in Manifest V3 een limiet van 30.000 regels per extensie en een totale limiet van 330.000 regels voor alle geïnstalleerde extensies bij elkaar.

In het geval de limiet wordt overschreden zal Chrome ingrijpen en bepaalde regels, waarin staat welke url's van adverteerders en trackers te filteren, aanpassen. In het ergste geval kan zelfs het standaardfilter van een adblocker worden uitgeschakeld omdat het meer dan 30.000 regels bevat. Voor dynamische regels, waarmee de gebruiker zijn eigen regels en filters aan een adblocker kan toevoegen, geldt een limiet van vijfduizend. Wanneer deze limiet wordt overschreden zal de adblocker alleen de eerste vijfduizend regels toepassen en blijft de rest uitgeschakeld.

De adblocker in Vivaldi maakt net als andere adblockers gebruik van de webRequest API. De ontwikkelaar van de Vivaldi-adblocker stelt dat er verschillende "architecturale beslissingen" zijn genomen om de adblocker ongeacht de aanpassingen in Manifest V3 functioneel te houden. "Natuurlijk is er altijd een mogelijkheid dat de onderliggende Chromium-architectuur in de toekomst wordt aangepast , wat ons tot extra werkzaamheden dwingt om het te laten werken", zegt ontwikkelaar Julien Picalausa.

Vivaldi-gebruikers kunnen ook externe adblockers installeren. Het is volgens Picalausa de vraag hoe effectief die blijven. "Adblockers als extensie zijn vaak afhankelijk van andere API's die die in Manifest V3 worden verwijderd, en waarschijnlijk lastiger zijn terug te brengen, dus er is geen garantie dat het behouden van de blocking versie van webRequest zonder ingrijpen van de extensie-beheerders voldoende zal zijn."

De Vivaldi-ontwikkelaar merkt op dat de overstap naar Manifest V3 het lastiger zal maken om adblockers en privacy-extensies binnen Chrome te draaien. "Hoewel sommige gebruikers geen verschil zullen merken, zullen gebruikers met meerdere extensies of die custom filterlijsten gebruiken tegen de kunstmatige beperkingen van Google kunnen aanlopen." Mocht Google verdere beperkingen introduceren, zegt Picalausa dat Vivaldi zal kijken om die te verwijderen.