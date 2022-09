ANV: cyberaanval op cloudprovider kan samenleving ernstig ontwrichten

Een cyberaanval op een cloudprovider kan de samenleving ernstig ontwrichten, zo stelt het Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV) in de vandaag verschenen Rijksbrede Risicoanalyse Nationale Veiligheid die in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) werd uitgevoerd. De Risicoanalyse gaat over dreigingen die de Nederlandse samenleving kunnen ontwrichten en gevolgen voor de nationale veiligheid hebben.

In totaal zijn er in de Risicoanalyse negen dreigingsthema's aangemerkt, waaronder cyberdreigingen. Binnen de categorie cyberdreigingen wordt een aanval tegen een cloudprovider omschreven als "waarschijnlijk" en zijn de gevolgen voor de samenleving "zeer ernstig". Bij een dergelijke aanval wordt volgens de Risicoanalyse "de integriteit van de digitale ruimte maximaal aangetast", maar zouden er verder weinig effecten merkbaar zijn. De onderzoekers voegen toe dat niet goed in te schatten is welke vitale processen zouden kunnen worden verstoord, waaruit een bepaalde mate van onvoorspelbaarheid naar voren komt wat betreft de gevolgen.

De NCTV stelt dat een veelheid aan dreigingen de nationale veiligheid kan schaden. "De oorlog in Oekraïne laat dit zien: militaire en hybride dreiging, oplopende geopolitieke spanningen, dreiging voor vitale processen (energie) en cyber- en economische dreigingen komen hier samen. Door technologische ontwikkelingen wordt deze verwevenheid van dreigingen alleen maar groter. Om die reden is het belangrijk dat we als samenleving weerbaarder en schokbestendiger worden."

De Rijksbrede Risicoanalyse Nationale Veiligheid kan worden gebruikt voor het opstellen van de Rijksbrede Veiligheidsstrategie, die uiteindelijk moet helpen bij het weerbaarder maken van de samenleving. Die zou in het eerste kwartaal van volgend jaar gereed moeten zijn. Het ANV is een multidisciplinair kennisnetwerk dat in opdracht van de NCTV sinds 2011 uiteenlopende analyses maakt over risico’s voor de nationale veiligheid.