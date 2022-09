Samsung in Verenigde Staten aangeklaagd over recente datalekken

Elektronicagigant Samsung is in de Verenigde Staten aangeklaagd over twee recente datalekken waarbij broncode en klantgegevens werden gestolen. Het bedrijf zou onnodig gegevens van gebruikers verzamelen en die onvoldoende beschermen. In maart maakte Samsung bekend dat aanvallers toegang tot systemen hadden gekregen en onder andere algoritmen voor de biometrische authenticatie van Samsung-telefoons en de broncode van de Galaxy-bootloader buit hadden gemaakt.

Begin deze maand bleek dat aanvallers toegang tot "Amerikaanse systemen" van Samsung hadden gekregen, waarbij gegevens van klanten waren gestolen. Twee Amerikaanse Samsung-gebruikers zijn nu een massaclaim tegen de elektronicagigant gestart. Ze stellen dat Samsung onnodig persoonlijke data van klanten verzamelt en die niet goed beveiligt. Daarmee zou Samsung de Amerikaanse consumentenwetgeving hebben overtreden.

Volgens de klagers heeft Samsung bepaalde onderdelen van de elektronica die het biedt uitgeschakeld en zijn die pas te gebruiken als gebruikers persoonlijke informatie opgeven. Deze informatie werd vervolgens zonder adequate beveiliging opgeslagen, gemonitord en verkocht, ook al claimde het bedrijf tegenover klanten dat de gegevens veilig waren, zo staat in de aanklacht.

Door de gebrekkige beveiliging konden de twee datalekken zich voordoen en lopen Samsung-gebruikers nu risico op phishingaanvallen, identiteitsdiefstal en andere scams, zo stellen de klagers verder. Ze willen dat Samsung alle slachtoffers van het datalek inlicht, de beveiliging van de eigen systemen aanscherpt en slachtoffers financieel vergoedt.