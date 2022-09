Celstraf voor medewerkers Belastingdienst die data uit RDW-systeem verkochten

Twee voormalige medewerkers van de Belastingdienst zijn vandaag veroordeeld voor het jarenlang verkopen van gegevens afkomstig uit het RDW-systeem van de fiscus. Een 41-jarige man kreeg een gevangenisstraf van achttien maanden opgelegd, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De tweede medewerker, een 47-jarige vrouw, werd veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden.

Het onderzoek naar de verdachten werd gestart op basis van ontsleutelde Encrochat-berichten. Daaruit bleek volgens het Openbaar Ministerie dat ze als Belastingdienstmedewerker in systemen van de fiscus grasduinden. Er werd gezocht naar kentekens en bijbehorende gegevens, zoals tenaamstellingen, naam, adres en automerk. De gegevens werden vervolgens verkocht aan derden. Dit zou hebben plaatsgevonden van maart 2017 tot en met maar 2021.

In totaal hebben de verdachten gegevens van 216 kentekens in systemen van de Belastingdienst opgevraagd. De data werd op een papiertje opgeschreven, daarna gefotografeerd en via Encrochat uitgewisseld. Op de privételefoon van de mannelijke verdachte werden 214 foto's met kentekengegevens aangetroffen. Per verstrekt kenteken zou de man een bedrag van tussen de 50 en 200 euro hebben ontvangen. Volgens de rechter hebben de twee hun inloggegevens waarmee ze op het systeem inlogden voor een ander doel gebruikt dan waarvoor ze die hadden ontvangen.

"De integriteit van de overheid en de ambtenaren die in dienst staan van de overheid is van fundamenteel belang voor de democratische rechtsstaat. Ambtenaren kunnen vaak over een grote hoeveelheid persoonsgegevens beschikken en de samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat zij hier op een integere wijze mee omgaan", aldus de rechter, die stelde dat de verdachten met hun handelen mogelijk mensen in groot gevaar hebben gebracht. Daarnaast werd het de verdachten aangerekend dat ze veelvuldig gegevens hebben verstrekt en dit met groot gemak deden.